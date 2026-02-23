Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Toplantısında Gündem Maddeleri

cumhurbaskanligi-kabinesi-kritik-toplantisinda-gundem-maddeleri

Türkiye’nin gözleri bu kritik toplantıda!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık bir aranın ardından Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıya yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılım sağlayacak.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Güvenlik politikaları üzerine gerçekleştirilecek toplantıda, TBMM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan kapsamlı raporun değerlendirilmesi planlanıyor. Bu rapor doğrultusunda, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen yeni yargı paketinin çerçevesi çizilecek. Özellikle infaz düzenlemeleri ile Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) gerçekleştirilecek köklü değişiklikler gündeme alınacak.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar, kabinenin ele alacağı önemli başlıklar arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyeleri hakkında 4 bin TL olarak uygulanan mevcut tutarın artırılıp artırılmayacağına dair alınacak karar da merakla bekleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Ankara, ABD’nin olası İran saldırısını yakından izliyor. ABD’nin birkaç haftadır bölgede gerçekleştirdiği askeri yığınak ve İran’a yönelik saldırı olasılığının yaratabileceği riskler, kabine toplantısında değerlendirilecek. Ayrıca Türkiye’nin diplomasi kanallarını açık tutma çabaları da tartışma konusu olacak.

GAZZE’DE SON DURUM

Gazze Barış Kurulu’nun faaliyetleri de toplantıda ele alınması beklenen konular arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Gazze’deki son duruma dair kabine üyelerine bilgi vereceği değerlendirilmekte.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AJet İle İstanbul-Rotterdam Seferleri Resmen Başladı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rotterdam'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Seferler, yeni rotanın hayata geçirilmesiyle başladı.
Gündem

Jandarma Personeli İftarında İçişleri Bakanı Çiftçi Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin sahada inisiyatifi elinde tutarak tehditleri kökünde etkisiz hale getiren bir güç haline geldiğini vurguladı.
Gündem

Meksika’da El Mencho Operasyonu: Suç Örgütüne Darbe

Meksika'daki büyük bir suç kartelinin lideri "El Mencho" kod adlı Nemesio Oseguera, gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybetti. Bu durum sonrası kargaşa, çatışmalara ve araçların ateşe verilmesine neden oldu.
Gündem

Beşiktaş’lı Amir Murillo İlk Gol Sevincini Yaşadı

Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, Göztepe karşısında takımına önemli katkı sağlayarak, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Gündem

Çınarcık’ta Gürültü Tartışması Şiddete Dönüştü

Çınarcık'ta çocuk gürültüsü yüzünden çıkan anlaşmazlık, bir adamın burnunun kırılmasına ve kucağındaki bebeğin kafatasında çatlak oluşmasına yol açan sopalı bir saldırıya dönüştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.