Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Toplantısında Gündem Maddeleri

Türkiye’nin gözleri bu kritik toplantıda!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık bir aranın ardından Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıya yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılım sağlayacak.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Güvenlik politikaları üzerine gerçekleştirilecek toplantıda, TBMM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan kapsamlı raporun değerlendirilmesi planlanıyor. Bu rapor doğrultusunda, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen yeni yargı paketinin çerçevesi çizilecek. Özellikle infaz düzenlemeleri ile Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) gerçekleştirilecek köklü değişiklikler gündeme alınacak.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar, kabinenin ele alacağı önemli başlıklar arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyeleri hakkında 4 bin TL olarak uygulanan mevcut tutarın artırılıp artırılmayacağına dair alınacak karar da merakla bekleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Ankara, ABD’nin olası İran saldırısını yakından izliyor. ABD’nin birkaç haftadır bölgede gerçekleştirdiği askeri yığınak ve İran’a yönelik saldırı olasılığının yaratabileceği riskler, kabine toplantısında değerlendirilecek. Ayrıca Türkiye’nin diplomasi kanallarını açık tutma çabaları da tartışma konusu olacak.

GAZZE’DE SON DURUM

Gazze Barış Kurulu’nun faaliyetleri de toplantıda ele alınması beklenen konular arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Gazze’deki son duruma dair kabine üyelerine bilgi vereceği değerlendirilmekte.