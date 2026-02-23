Rize’de Ovit Dağı’nda Kar Etkisi Artıyor

rize-de-ovit-dagi-nda-kar-etkisi-artiyor

Rize’de sonbahar döneminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

OVİT DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İkizdere ilçesinde 2640 rakımlı Ovit Dağı’nda akşam saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı kesintisiz bir şekilde devam ederken, karayollarına bağlı ekipler ulaşımın aksamaması adına kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

MEVSİMSEL DEĞİŞİM FATURASI: KAR KALINLIĞI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre, Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nda kar kalınlığı 130 santimetre, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda 113 santimetre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası’nda ise 113 santimetreye ulaştı.

