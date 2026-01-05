Ankara’da 18-65 Yaş İçin Ücretsiz Ulaşım Desteği

ankara-da-18-65-yas-icin-ucretsiz-ulasim-destegi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kasım ayında yaptığı bir açıklamada, Ankara’da toplu ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etmişti. Başkan Yavaş, “Yeni otobüsler alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım” demişti. Bugün ise belediyeden yapılan duyuruyla bu vaadin ilk aşaması olan ücretsiz ulaşım destek programının startı verilmiş olup, sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası 375 bin vatandaşı kapsayacak.

ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK UYGULAMA

Bu uygulama, ilk etapta yaklaşık 375 bin kişiyi etkileyecek ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, destekten yararlananların sayısının kademeli olarak artırılması planlanıyor. Ücretsiz ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Yapılan açıklamada, bu uygulama ile özel araç kullanımının azalması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ücretsiz ulaşım desteğinin en geç şubat ayı başında faaliyete geçmesi öngörülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.