Ankara’da 18-65 Yaş İçin Ücretsiz Ulaşım Desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kasım ayında yaptığı bir açıklamada, Ankara’da toplu ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etmişti. Başkan Yavaş, “Yeni otobüsler alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım” demişti. Bugün ise belediyeden yapılan duyuruyla bu vaadin ilk aşaması olan ücretsiz ulaşım destek programının startı verilmiş olup, sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası 375 bin vatandaşı kapsayacak.

ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK UYGULAMA

Bu uygulama, ilk etapta yaklaşık 375 bin kişiyi etkileyecek ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, destekten yararlananların sayısının kademeli olarak artırılması planlanıyor. Ücretsiz ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Yapılan açıklamada, bu uygulama ile özel araç kullanımının azalması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ücretsiz ulaşım desteğinin en geç şubat ayı başında faaliyete geçmesi öngörülüyor.