Ankara’da 5 Katlı Bina Çökme Tehlikesi Yaşıyor

5 KATLI BİNADA ÇÖKME PANİĞİ

Ana taşıyıcı kolonlarda meydana gelen çökme nedeniyle, bina sakinleri arasında büyük bir panik yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen bu çökme olayı sonrası, bölgeye çağrılan güvenlik ve itfaiye ekipleri, binayı kontrollü bir biçimde tahliye etti.

TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Binanın mühürlenmesinin ardından, evlerinden çıkan vatandaşlar, yakınlarının yanına ve yetkililerce gösterilen güvenli adreslere yönlendirildi. Apartman çevresinde güvenlik şeridi ile önlem alındı. Olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgede inceleme başlattı.

“ÇOĞU KİŞİ VALİZLERİNİ ALDI GİTTİ”

Olayın gelişimini ambulans sesleri ile fark ettiğini ifade eden bir bina sakini Gülbahar Sarıaltın, “Alt katlarda kolon kayması olmuş. Ondan dolayı tahliye ettiler. Çoğu kişi valizlerini aldı gitti. Komşumuz ne kadar tedirginse, biz de o kadar tedirginiz. Eve davet ettik. Herkes akrabalarına, eşine dostuna gitti. Büyük eşyalar kaldı, burayı da mühürlediler. Bakalım sonuç ne olur; onu bilmiyoruz” şeklinde konuştu.