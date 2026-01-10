Ankara’da 5 Katlı Bina Çökme Tehlikesi Yaşıyor

ankara-da-5-katli-bina-cokme-tehlikesi-yasiyor

5 KATLI BİNADA ÇÖKME PANİĞİ

Ana taşıyıcı kolonlarda meydana gelen çökme nedeniyle, bina sakinleri arasında büyük bir panik yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen bu çökme olayı sonrası, bölgeye çağrılan güvenlik ve itfaiye ekipleri, binayı kontrollü bir biçimde tahliye etti.

TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Binanın mühürlenmesinin ardından, evlerinden çıkan vatandaşlar, yakınlarının yanına ve yetkililerce gösterilen güvenli adreslere yönlendirildi. Apartman çevresinde güvenlik şeridi ile önlem alındı. Olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgede inceleme başlattı.

“ÇOĞU KİŞİ VALİZLERİNİ ALDI GİTTİ”

Olayın gelişimini ambulans sesleri ile fark ettiğini ifade eden bir bina sakini Gülbahar Sarıaltın, “Alt katlarda kolon kayması olmuş. Ondan dolayı tahliye ettiler. Çoğu kişi valizlerini aldı gitti. Komşumuz ne kadar tedirginse, biz de o kadar tedirginiz. Eve davet ettik. Herkes akrabalarına, eşine dostuna gitti. Büyük eşyalar kaldı, burayı da mühürlediler. Bakalım sonuç ne olur; onu bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.