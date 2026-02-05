Epstein Davasında FETÖ İlişkisi Gündemi Sarsıyor

Jeffrey Epstein’in karanlık ilişkilerini aydınlatan belgeler gündemde kendine yer bulmaya devam ederken, hukuki çevrelerden gelen bir detay tartışmaları yeniden alevlendirdi. Çocuk istismarı ve fuhuş şebekesi kurmakla suçlanan milyarder Epstein ile FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ABD’deki savunma stratejilerini yürüten avukatın aynı kişi olması dikkat çekti: Reid Weingarten.

AYNI AVUKAT, FARKLI DAVALAR

ABD’nin önde gelen ve yüksek ücret talep eden savunma avukatlarından biri olarak bilinen Reid Weingarten, her iki davada da belirleyici roller üstlendi. Weingarten, Epstein’in 2008 yılında karşılaştığı ve “yüzyılın en hafif cezası” olarak tanımlanan ilk cinsel istismar davasında savunma ekibinin önemli bir figürüydü.