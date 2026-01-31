Ankara’da Dokuz Eğlence Mekanında Fuhuş Soruşturması Başladı

Ankara’daki dokuz eğlence mekanında fuhşa teşvikle ilgili olarak yürütülen soruşturmanın iddianamesi hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 17 şüpheli hakkında banka hesap hareketleri ve gizli tanık ifadelerine yer verildi.

BEŞ AYLIK PARA TRAFİĞİ

İddianamede, suça karışan bir telebarın ortaklarından D.Y’nin banka hesapları incelendiğinde, farklı bankalarda toplam 52 hesap bulunduğu belirtildi. Yaklaşık beş ay içerisinde 245 farklı işlem ile 179 milyon 90 bin 464 liralık bir para hareketliliği tespit edildiği aktarıldı.

ŞEF GARSONUN HESAPLARI

İddianamede şüpheli Y.A.’nın suça konu telebarda şef garson olarak çalıştığı ifade edildi. Ayrıca, Y.A.’nın farklı bankalarda 1,029 hesabı olduğu ve beş ayda 205 işlemle 15 milyon 679 bin 963 liralık hesabında hareket bulunduğu kaydedildi.

ÇİÇEKÇİNİN ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİ

İddianamede, telebarda çiçek ve sigara satışında görevli olan F.Y’nin yevmiye usulü çalıştığı ifade edildi. Ancak, banka hesap hareketleri incelendiğinde, F.Y.’nin iş yeri konumu ve beyanlarıyla uyuşmayan yüksek miktarda para hareketleri olduğu belirtildi. Tüm şüphelilerin de farklı bankalarda birden fazla hesapları olduğu ve bu hesaplar aracılığıyla olağan dışı bir para giriş çıkışının belirlendiği kaydedildi.

GARSON OLARAK KAYITLI OLANLAR

İddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan S.K.’nin bazı mekanlarda fuhuş yapıldığını bildirdiği aktarıldı. S.K.’nın, telebarlarda kadınların garson olarak kaydedilip, aslında konsomatris olarak çalıştırıldığını anlattığı belirtildi. Ayrıca, bilgi sahibi olarak ifade veren E.S.A, Ankara’nın çeşitli telebarlarında çalıştığını, şef garsonların kadınları erkek müşterilere yönlendirdiğini, alkol alındıktan sonra fuhuş pazarlığı yapıldığını ve anlaşma sağlanması halinde müşteriyle mekandan ayrıldıklarını söyledi.

E.S.A, telebarda çalışan kadınların erkek müşterilerle otellere gitmesi durumunda kendilerinden komisyon alındığını, bu komisyonların çoğunlukla nakit, bazı durumlarda ise başkalarının hesaplarına yatırıldığını belirtti. “Telebarlarda çalışan şef garsonların ve mekan sahiplerinin benim bedenim üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden bıktım. Bu yüzden ifade vermek istedim.” ifadelerini kullandı.

78 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, 15 mağdur kadına yönelik olarak, telebarın işletme ortakları, çalışanları ve mesul müdürlerinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli için fuhşa teşvik suçundan 33’er yıldan 78’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.