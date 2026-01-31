Milli Savaş Uçağı Kaan Mayıs Ayında Uçacak

milli-savas-ucagi-kaan-mayis-ayinda-ucacak

Savunma ve Havacılık Sanayii buluşması Antalya’da devam ediyor. Toplantılara katılan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli savaş uçağı KAAN’ın test prototipi hakkında bilgi verdi. Demiroğlu, “Mayıs’ta ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Üç prototiple test ve geliştirme sürecine devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, “2029’da hedeflediğimiz ilk teslimatımızı Türk Hava Kuvvetleri’ne bu geliştirilmiş prototiplerle başlamayı düşünüyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

ANKA-3’ÜN GÖRÜNMEZLİĞİ ARTACAK

Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3’ün görünmezliğini artırmak için yapılan çalışmalara değinen Demiroğlu, “Üzerindeki antenlerin gövdenin içine gömülmesi işlemlerini de bitirdik. Bu da onu bir adım daha görünmezliğe taşıdı.” açıklamasında bulundu. ANKA-3’ün bu yılın sonunda uçuşa geçeceğini belirtti.

HÜRJET İÇİN TAKVİM HIZLANIYOR

Demiroğlu, HÜRJET ile ilgili güncel gelişmelerden de bahsetti. “HÜRJET’in soğuk hava testleri Erzurum’da yapıldı. Hızlanarak ilerliyoruz. Çünkü 2027’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bu uçakları teslim etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

HÜRKUŞ’UN TESTLERİ SON AŞAMADA

2028’de İspanya’ya yapılan teslimatları da hatırlatan Demiroğlu, HÜRKUŞ uçaklarıyla ilgili durumu şu şekilde aktardı: “HÜRKUŞ’larda şu anda testlerimiz devam ediyor. Önümüzde birkaç aylık test süreci kaldı. Nihai kabul aşamasına geçeceğiz. İnşallah haziran ayında ilk teslimatla başlayacak. Bu seneki teslimat sayısı inşallah 22. Bunun altına düşmemeye çalışıyoruz, üstüne çıkmaya çalışıyoruz.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Pendik’te Denize Atık Su Bırakılması Tepki Topladı

Pendik'te denizden iki noktaya atık su boşaltıldığı öne sürüldü. Yerel halk, artan kirlilik ve kötü kokulardan rahatsız olarak yetkililerden acil müdahale talep ediyor.
Gündem

Kahramanmaraş Depremlerinde Yeni Sismik Tehditler Belirliyor

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin enerjisini boşalttığı faylarda zamanla yeni deprem riski oluşabileceğini belirtti.
Gündem

Türkiye’nin Doğalgaz Tüketim Tahmini Açıklandı

Türkiye'nin 2023 doğalgaz ihtiyacının 58,5 milyar standart metreküp olacağı öngörüldü, bu da enerji tüketimi açısından kritik bir veri sunuyor.
Gündem

Ankara’da Dokuz Eğlence Mekanında Fuhuş Soruşturması Başladı

Ankara'daki dokuz eğlence mekanında fuhuş operasyonu düzenlendi. Şüphelilerden birinin beş ayda 179 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi. Çiçekçi olarak çalışan birinin hesabı da incelendi.
Gündem

Fenerbahçe Stadı Taşınması Mümkün Değil Açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Chobani Stadı'nın farklı bir yere taşınmasıyla ilgili iddiaları yalanladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.