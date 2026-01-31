Milli Savaş Uçağı Kaan Mayıs Ayında Uçacak

Savunma ve Havacılık Sanayii buluşması Antalya’da devam ediyor. Toplantılara katılan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli savaş uçağı KAAN’ın test prototipi hakkında bilgi verdi. Demiroğlu, “Mayıs’ta ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Üç prototiple test ve geliştirme sürecine devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, “2029’da hedeflediğimiz ilk teslimatımızı Türk Hava Kuvvetleri’ne bu geliştirilmiş prototiplerle başlamayı düşünüyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

ANKA-3’ÜN GÖRÜNMEZLİĞİ ARTACAK

Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3’ün görünmezliğini artırmak için yapılan çalışmalara değinen Demiroğlu, “Üzerindeki antenlerin gövdenin içine gömülmesi işlemlerini de bitirdik. Bu da onu bir adım daha görünmezliğe taşıdı.” açıklamasında bulundu. ANKA-3’ün bu yılın sonunda uçuşa geçeceğini belirtti.

HÜRJET İÇİN TAKVİM HIZLANIYOR

Demiroğlu, HÜRJET ile ilgili güncel gelişmelerden de bahsetti. “HÜRJET’in soğuk hava testleri Erzurum’da yapıldı. Hızlanarak ilerliyoruz. Çünkü 2027’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bu uçakları teslim etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

HÜRKUŞ’UN TESTLERİ SON AŞAMADA

2028’de İspanya’ya yapılan teslimatları da hatırlatan Demiroğlu, HÜRKUŞ uçaklarıyla ilgili durumu şu şekilde aktardı: “HÜRKUŞ’larda şu anda testlerimiz devam ediyor. Önümüzde birkaç aylık test süreci kaldı. Nihai kabul aşamasına geçeceğiz. İnşallah haziran ayında ilk teslimatla başlayacak. Bu seneki teslimat sayısı inşallah 22. Bunun altına düşmemeye çalışıyoruz, üstüne çıkmaya çalışıyoruz.”