Fenerbahçe Stadı Taşınması Mümkün Değil Açıklaması

Fenerbahçe’nın Tesislerinde Durum Değerlendirmesi

Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde stat konusuna dair önemli açıklamalar yer aldı. Mosturoğlu, “Fenerbahçe Stadı’nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü var olduğu sürece bu stat kulübe ait olacaktır.” dedi. Statın yapılmasında camianın büyük katkısının bulunduğunu vurgulayan Mosturoğlu, “Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait stadı devlete verip üzerine inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzük gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tüzük Değişikliğine Dair Bilgilendirme

Şekip Mosturoğlu, tüzük değişikliği konusunu da değerlendirdi. “Tüzük değişikliği, yenileştirme çalışmaları da konuşuluyor. Fethi Pekin döneminde çalışma başlamıştır. Şu an Ali Gürbüz devam ettirmektedir.” şeklinde bilgi veren Mosturoğlu, mevcut gündemlerinde böyle bir durum olmadığının altını çizdi. Ayrıca, tüzükte yapılacak her türlü değişikliğe karar verme yetkisinin genel kurula ait olduğunu, dolayısıyla yönetim kurulunun bu konuda yetkisi olmadığını belirtti.