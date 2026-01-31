Türkiye’nin Doğalgaz Tüketim Tahmini Açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye’nin bu yıl için doğalgaz tüketim beklentisini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirledi. Bu konuya ilişkin kamuoyuna duyurulan kurul kararı, resmi yayın organında yer aldı. Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı için de aynı miktarda doğalgaz tüketim tahmini yapılması karara bağlandı. Hesaplamalarda, doğalgazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındığı belirtildi.

BOTAŞ YATIRIM TUTARI GÜNCELLENDİ

Diğer yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bir başka kararı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin doğal gaz iletim şebekesi yatırım programıyla ilgili revizyon yapılması gerektiği bildirildi. Revize edilen toplam yatırım tutarı, önceden belirlenen 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira yerine, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak güncellendi.

