Pendik’te Denize Atık Su Bırakılması Tepki Topladı

İSTANBUL PENDİK’TE DENİZ KİRLİLİĞİ TEPKİLERİ ARTIYOR

İstanbul’un Pendik ilçesinde denizde meydana gelen kirlilik ve kötü koku, yerel halkın büyük tepkisine yol açtı. İddialara göre, ilçede bulunan iki ayrı noktadan denize atık su boşaltıldığı öne sürülüyor. Bu durum, çevre sakinleri tarafından deniz ekosistemi ve canlılar açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Yaşanan kirlenmenin drone ile kaydedilmesi, ortaya çıkan manzarayı adeta bir çevre felaketi haline getirdi.

KİRLİLİK RAHATSIZ EDİCİ BOYUTLARDA

Pendik Amatör Denizciler Derneği’nin başkanı, bölgede kendini gösteren bu ciddi çevre sorununa dikkat çekti. Hulusi Ketenci, “Pendik’te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

HER YAĞMURDAN SONRA KİRLİLİK VE KOKU FAZLASIYLA ARTIYOR

Bölgedeki kirliliğin yağış sonrası belirgin bir şekilde arttığına dikkat çeken Uğur Yağız, “Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor. Denizin dibi eskiden 3-4 metre derinliğe kadar görünüyordu. Şimdi yarım metre altını görmek bile mümkün değil.” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, kirliliğin nedeninin araştırılarak sorumlu kişilere yaptırım uygulanmasını ve denizin eski temiz günlerine dönmesini istiyor.

