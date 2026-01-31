Kahramanmaraş Depremlerinde Yeni Sismik Tehditler Belirliyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te gerçekleşen deprem felaketinin yıldönümü yaklaşırken, önemli değerlendirmeler yapıldı. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin, dünya genelindeki önemli sismik hareketler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, 6 Şubat’taki depremlerin ardından bölgede henüz kırılmamış fayların varlığına dikkat çekti.

BÖLGEDE ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Ana yırtılmanın bulunduğu alanlarda artçı sarsıntıların devam ettiğini ifade eden Sözbilir, ana depremde kırılan fayların üzerinde yeni bir yıkıcı deprem olasılığının düşük olduğunu dile getirdi. “Kırılan faylar üzerinde 6’ya varan depremler olabilir” diyen Sözbilir, artçı depremlerle ilgili olarak, “O faylar üzerinde 7,7’ye varan deprem olduğu için 6,0’a kadar olan artçı depremler görülebilir” şeklinde konuştu. Depremler sonrası bölgede yaşanan farklı büyüklüklerde 100 binden fazla depremin kaydedilmiş olması, o bölgedeki sismik hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor.

KIRILMAYI BEKLEYEN FAY HATLARI

Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde henüz kırılmamış ve her an deprem oluşturma potansiyeli taşıyan fayların bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, şu ifadeleri kullandı: “- Maraş Fayı’nda kırılma gerçekleşmemiştir. Savrun Fayı’nda ve güneydeki Yumurtalık, Karataş gibi faylarda da durum aynıdır. Bu fayların gelecekte deprem üretmesi bekleniyor. – Bölge, dünyadaki en sismik yerlerden biridir ve belirli bir süre sonra burada yaşanan enerji boşalımı, diğer farklı faylar üzerinde yeni depremlere yol açacaktır.”

