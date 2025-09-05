Ankara’da Eşini Öldüren Hüseyin Ü

KAN DONDURAN CİNAYET ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Keçiören ilçesindeki Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi üzerinde, akşam saat 18.00 sıralarında yaşanan bir cinayet, çevredeki herkesin yüreğini burktu. İddialara göre, 53 yaşındaki Hüseyin Ü., boşanma aşamasındaki eşi 42 yaşındaki Müesser Ü.’nün evine gitti.

CİNAYET ANINDA ÇOCUKLAR DA EVDEYDİ

Çift arasında bilinmeyen bir sebep dolayısıyla kavga meydana geldi. Hüseyin Ü., çocuklarının da bulunduğu esnada tabancayla eşine ateş etti. Olay sonrası, Hüseyin Ü. kendisini polise ihbar etti ve eşini öldürdüğünü bildirdi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Yapılan incelemelerde Müesser Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi gerekli çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç aleti silah ile birlikte Hüseyin Ü.’yü yakaladı. Şu an için emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.