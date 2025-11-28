Ankara’da Gıda Zehirlenmesi Soruşturmasında 4 Gözaltı

ankara-da-gida-zehirlenmesi-sorusturmasinda-4-gozalti

Ankara’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 4 gözaltı

Ankara’da gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastanelere başvuran 153 kişiyle ilgili olarak başlatılan soruşturmada, 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı ilçelerde bulantı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların ardından soruşturma sürecini resmi olarak başlattı. Bu süreçte, yemek şirketinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tedavi süreçleri devam ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin yanı sıra, çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi gören 153 kişiden yaklaşık 50’sinin taburcu olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı ve diğer hastaların ise gözlem altında tutulmaya devam ettiği bildirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, vatandaşların bir yemek firmasından almış oldukları tavuk döner menüsünü tüketmeleri ve bu menünün gıda zehirlenmesi semptomlarıyla örtüşen bulgular gösterdiği tespit edildi. İlgili firmadan örnekler alınarak incelemelere devam edildiği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.