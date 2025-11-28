Ankara’da Gıda Zehirlenmesi Soruşturmasında 4 Gözaltı

Ankara’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 4 gözaltı

Ankara’da gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastanelere başvuran 153 kişiyle ilgili olarak başlatılan soruşturmada, 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı ilçelerde bulantı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların ardından soruşturma sürecini resmi olarak başlattı. Bu süreçte, yemek şirketinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tedavi süreçleri devam ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin yanı sıra, çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi gören 153 kişiden yaklaşık 50’sinin taburcu olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı ve diğer hastaların ise gözlem altında tutulmaya devam ettiği bildirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, vatandaşların bir yemek firmasından almış oldukları tavuk döner menüsünü tüketmeleri ve bu menünün gıda zehirlenmesi semptomlarıyla örtüşen bulgular gösterdiği tespit edildi. İlgili firmadan örnekler alınarak incelemelere devam edildiği öğrenildi.