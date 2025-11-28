Ankara’da Gıda Zehirlenmesi Soruşturmasında 4 Gözaltı

Ankara’da GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Ankara’da 153 kişinin gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastanelere başvurduğu olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, bazı ilçelerde bulantı ve kusma şikayeti olan çok sayıda vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım istemesi üzerine harekete geçildi. Soruşturma çerçevesinde, yemek firması sahibinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN DURUMU

Hastanelerde tedavi altında bulunan 153 kişiden 50’sinin taburcu edildiği öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı belirtildi. Diğer hastaların, tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaya devam edildiği ifade edildi. Yapılan incelemelere göre, vatandaşların bir yemek firmasından temin ettikleri tavuk döner menüsünü tükettikleri ve hastaların bulgularının gıda zehirlenmesi ile uyumlu olduğu tespit edildi.

İNCELMELER SÜRÜYOR

Yetkililer, ilgili firmadan örneklerin alındığını ve incelemelerin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili gelişmeler, kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.