Ankara’da İnşaatta Göçük Oluştu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Sincan’da, Fevzi Çakmak Mahallesi 950’nci Cadde üzerinde, dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. İnşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında bir göçük meydana geldi.

GÖCÜKTE YARALANMA

Göçük anında 51 yaşındaki C.K. isimli erkek işçi belinden itibaren toprağa gömüldü. Olayı gören çevredekiler hemen durumu bildirdi. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

İşçinin çalışma arkadaşları ve olay yerindeki vatandaşlar, toprak altından C.K.’yı kurtarma çalışmalarında bulundu. Kurtarılan işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı işçinin tedavi süreci devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bebek Arabası Kısıtlaması Son Erdi

Belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yapılan yolculuklara yönelik kısıtlamalar, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun halkın talebi sonrasında kaldırıldı.
Bebek Arabasına Kısıtlama Kaldırıldı

Bebek arabasıyla yapılan belediye otobüsü yolculuklarındaki kısıtlamalar, vatandaş talepleri üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından kaldırıldı.

