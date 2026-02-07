Juventus Kenan Yıldız İle 2030’a Kadar Anlaştı

İtalya Serie A’nın köklü kulübü Juventus, Kenan Yıldız ile 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

KENAN YILDIZ’A BÜYÜK GÜVEN

Birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken ancak Juventus’un vazgeçilmez oyuncularından biri olan Kenan, kendisi için düzenlenen imza töreninde hayranlık verici duygularını aktardı. Millî futbolcu, hislerini şu şekilde ifade etti: “Herkese teşekkür ederim ve benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Bu takımı çok seviyorum çünkü burada büyük işler başaracağımdan eminim ve taraftarların her zaman arkamda olacağından da eminim. Çok teşekkür ederim, sonuna kadar!”