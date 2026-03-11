Ankara’da Sahte Kimliklerle Dolandırıcılık Ağına Operasyon

Ankara’da kendisini çeşitli resmi görevlerde tanıtan Şerife Y., güvenlik birimleri tarafından yakalandı. Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Şerife Y.’nin manav, bahçıvan, lokanta, taksici gibi esnaf gruplarıyla başladığı dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıktı. Şerife Y., “Savaş gazisi, kritik/özel görevlerin sorumlusuyum, iffetli ve dürüst bir kadınım, haram yemedim” ifadeleriyle depremzedeleri ve hacı adaylarını hedef aldı.

DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ

Şerife Y., alacak talep eden kurbanlarına ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışından yeni döndüğünü, bu nedenle paraların geçiş sürecinin uzun süreceğini söyleyerek zaman kazanmayı başardı. Alacak taleplerinin artmasıyla birlikte sahte dekontlar düzenlemeye başladı. Bunun da sonuç vermemesi üzerine, kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak alacaklılardan birini gözaltına aldırmakla tehdit etti.

HIZLA HEDEF KİTLESİ GENİŞLEDİ

Kendisine MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi ve BM Temsilcisi gibi uydurma unvanlar atfeden Şerife Y., bu yöntemle çoğunluğu üst düzey siyasetçiler ve kamu ile özel sektör yöneticilerini hedef almaktaydı. Hedefinin güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu tespit edildi. Ayrıca, akademik çevrelerden tanınan ünlü ekonomistler de dolandırıcılığının hedefleri arasında yer aldı.

