Ankara’da Şiddet Olayı: Kılıçlı Saldırı

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Karapürçek Mahallesi’nde meydana gelen bir trafik tartışması, hızla şiddet olayına dönüşüyor. Bir otomobilin önünü kesen dört kişi, araçtan inerek sürücüye kılıç ve bıçaklarla saldırıyor. Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydediliyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıya katılan şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğunu belirtiyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak ters kelepçelerle gözaltına alıyor.

YARALI VATANDAŞIN DURUMU

Saldırı sonucunda yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı bildiriliyor. Bakan Yerlikaya, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde ifadelerde bulunuyor.

SORUŞTURMA VE TEPKİLER

Olayla ilgili adli bir soruşturma başlatılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler toplumda ciddi tepkilere neden oluyor. Emniyet yetkilileri, bu tür olaylara karşı sıfır tolerans politikası ile hareket ettiklerini vurguluyor.