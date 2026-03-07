Ankara’da Sosyal Medya Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan bazı içeriklere ilişkin soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR TAKİPTE

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında silah kullanımıyla ilgili paylaşımlar yapan ve fotoğraflarını yayınlayan şahısları tespit etti. Ateş ederken çekilmiş olan görüntüleri paylaşarak sosyal medya üzerinden tartışmalara giren kişilerin adresleri gözetim altına alındı.

ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTILAR YAPILDI

Tespit edilen şahısların ikametlerine eş zamanlı olarak şafak operasyonları gerçekleştirildi. Yapılan bu operasyon neticesinde yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu suçlarından sabıka kaydı bulunan 26 şüpheli yakalandı.