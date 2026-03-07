Hürmüz Boğazı’nda Petrol Tankeri İHA İle Vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son dönemde Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Donanmanın, boğazın trafiğe kapalı olduğuna dair yaptığı uyarılara rağmen geçiş yapmaya çalışan “Prima” adlı petrol tankerinin insansız hava aracı ile vurulduğu bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GEÇİŞ YASAK

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere yönelik olarak şu ifadeleri kullandı: “Hürmüz Boğazı’nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar. Sadece iki bayrağın geçmesine izin verilmiyor. Amerikan bayrağı ve Siyonist bayrağı. Diğer ülkeler diledikleri bayrak altında geçebilirler.”

HAM PETROL TAŞIMACILIĞINDA KRİTİK KORİDOR

Hürmüz Boğazı, deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte birinin küresel pazarlara ulaşımı açısından kritik önem taşıyor. Özellikle Orta Doğu’daki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında bu geçidin rolü büyük. Ayrıca, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde de önemli bir konuma sahip olan Katar, ihracatının büyük kısmını bu boğaz üzerinden gerçekleştiriyor.