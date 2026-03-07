Ankara’da Sosyal Medya Üzerinden Albüm Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENDİ

Ankara Asayiş Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarında silah kullanan ve silahla fotoğraf paylaşan kişileri belirledi. Ateş ederken kaydettikleri görüntüleri yayınlayan ve sosyal medya üzerinden tartışmalara giren şahısların adresleri takibe alındı.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı olarak şafak operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu suçlarından sabıkaları bulunan 26 şüpheli yakalandı.