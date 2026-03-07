Yabancı Uyruklu Eğitim Personeli İçin Yeni Şartlar

MEB YABANCI PERSONEL İÇİN YENİ DİL ŞARTINI BELİRLEDİ

Bakanlığın yaptığı çalışma ile, okullarda Türkçe dersleri için görevlendirilecek yabancı uyruklu eğitim personeli için belirlenen şartlar netleşti. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve illere ulaştırılan yazıda, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’un hükmüne atıfta bulunuldu. Bu kurallar çerçevesinde ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında, Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve Türk kültürü ile ilgili derslerin yabancı dille verilmesi yasaklandı. Ayrıca, bu derslere yönelik araştırma ve ödevlerin yalnızca Türkçe olarak yapılması gerektiği ifade edildi.

ÖĞRETİM DİLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER AÇIKLANDI

Yazıda, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde “Kurumlarda öğretim dili Türkçedir” ifadesinin hatırlatıldığı belirtilerek, derslerin Türkçe olarak verileceği vurgulandı. Ancak merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden ve hazırlık sınıfı olan ortaöğretim kurumlarının matematik ve fen bilimleri derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulması durumunda en az 10 öğrencinin talebiyle bu derslerin birinci yabancı dille öğretilebileceği de yer aldı. Buna ek olarak, özel öğretim kurumları ve uluslararası programlar uygulayan okullarda bu öğrenci sayısının aranmaması gerektiği ifade edildi.

C1 DÜZEYİ BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

MEB’in bu yeni düzenlemesi çerçevesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda Türkçe dersleriyle görevlendirilecek yabancı uyruklu eğitim personelinden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliği belgelerinin talep edileceği bildirildi. Halihazırda görevlendirilmiş yabancı uyruklu eğitim personelinin, gerekli belgeleri gelecek yılın eğitim öğretim yılının sonuna kadar çalışma izinlerini düzenleyen kuruma sunması gerektiği vurgulandı.