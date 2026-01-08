Ankara’da Su Krizi Üzerine Tartışmalar Derinleşiyor

Bakım sebebiyle Ankara’nın çeşitli ilçelerine aylardır su ulaştırılamıyor. Kentteki su krizine yönelik artan tepkiler üzerine, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 sayfalık yazılı bir açıklama yayımlandı.

BELEDİYEDEN SU KRİZİNE YANIT

Açıklamada, nüfus artışı ve göç nedeniyle Ankara’nın günlük su ihtiyacının arttığına dikkat çekilirken, ASKİ’nin gerekli suyu sağlama yetkisinin bulunmadığı ifade edildi. Açıklamanın devamında Devlet Su İşleri’nin (DSİ) hedef alındığı belirtilerek, belediyenin tüm kaynakları seferber ettiğine vurgu yapıldı.

DSİ, SU GETİRME YETKİSİNİ AÇIKLADI

DSİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin su getirme yetkisinin kendisinde olduğuna dair iddialara cevap verdi. Yapılan yazılı açıklamada, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin ‘su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek’ görevini büyükşehir belediyelerine verdiği belirtildi. İçme suyunun kaynağından tüketiciye kadar taşıma görev ve sorumluluğunun, yasa gereği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin asli sorumluluğu olduğu kaydedildi.

BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, yasal yükümlülüklere rağmen belediyelerin bütçelerinden yeterli kaynağı ayırmadıkları gerekçesiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından üstlenildiği ifade edildi. “Bu durum belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır” denildi.

DSİ’NİN SU SORUNUNA YENİ ÇÖZÜMLERİ

Açıklamada, belediyenin talebi üzerine DSİ tarafından su krizini çözme amacıyla yapılan çalışmalara da değinildi. DSİ, Çamlıdere Barajı’ndan gelen ana iletim hattında başlatılan yenileme çalışmalarının 28 Mayıs 2025’te başladığını ve ilerleme oranının yüzde 80 olduğunu belirtti. Çalışmaların 2026’da tamamlanacağı da ifade edildi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

Açıklamada, Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları hakkında da bilgi verildi. Çamlıdere, Kurtboğazı, Çubuk II ve Kesikköprü Barajı’nın mevcut su seviyeleri hakkında bilgi aktarıldı. 7 Ocak tarihi itibarıyla içme suyu barajlarındaki doluluk oranının yüzde 4,7 olduğu vurgulandı; geçen yıl aynı tarihte ise bu oran yüzde 22,7 iken, barajların toplam aktif hacminin 69 milyon metreküp olduğu belirtildi.

ANKARA’NIN SU GEREKSİNİMİ VE KAYIP-KAÇAK ORANI

Ankara’nın günlük 1 milyon 240 bin metreküp içme suyu gereksinimine vurgu yapılırken, barajlarda mevcut toplam su miktarının 294 milyon metreküp olduğu ifade edildi. Sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük su bulunduğu aktarıldı. Ancak ölü hacimdeki suyun şehre ulaştırılması için ASKİ’nin pompa sistemlerini kurması gerektiği belirtildi. Ayrıca, içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 37 seviyesinde olduğu; bu oranın mevzuat sınırı olan yüzde 25’e indirilmiş olması halinde 53 günlük ek suyun barajlarda kalacak olduğu kaydedildi.

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI ARANILIYOR

Açıklama, 6 Ekim 2025 tarihinde ASKİ’nin ilave içme suyu ihtiyacının karşılanması için Kesikköprü Barajı’ndan ek 230 milyon metreküp su talep ettiğini duyurdu. Bununla birlikte Kızılırmak Havzası’ndaki su durumuna göre, talepler doğrultusunda 100 milyon metreküp ek içme suyu tahsisinin uygun görüldüğü ifade edildi. DSİ, Koyunbaba Barajı’ndan da günlük 100 bin metreküp içme suyunun verilebileceğini bildirdi. Ayrıca, içme suyu sorunu uzun vadeli çözümü için belirlenen alternatif su kaynakları ASKİ’ye sunuldu. DSİ’nin, “Ankara 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak” konulu haberin kesintisiz olarak web sitesinde yer aldı.