Ankara’da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 23 Şüpheli Tutuklandı

Ankara’da bir çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen baskın sonucunda 23 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda başlatılan soruşturma çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş. liderliğindeki suç yapılanmasına karşı harekete geçti.

SUÇLAR DİZİSİ BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütünün “nitelikli yağma”, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti”, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “tehdit”, “ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma”, “silah ve mühimmat ticareti”, “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme”, “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi” gibi suçlar işlediği tespit edilen 23 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametgahlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 1680 Lyrca hap, 3 tabanca, 7 gram esrar, 3 şarjör, 70 fişek, 1 balistik yelek, 125 sentetik ecza maddesi ve 1 cihaz aramasında kullanılan dedektör ele geçirildi. Emniyette görevli birimler, tüm işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

