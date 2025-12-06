Ankara’da Tefecilik Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN TEFECİLİK OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda önemli bilgilere yer verdi ve şu ifadeleri kullandı: “Ankara’da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik jandarmamızın operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 Milyar 718 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 403 milyon TL’lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20’si tutuklandı. 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik, yağma ve tehdit gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.”

ANAYURT ANKARA’DA YAPILAN OPERASYONLAR

Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin, faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı yaptıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlara çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanların mal varlıklarını tehdit ve baskı ile aldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA KISITLAMA GETİRİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait, yaklaşık 403 milyon TL değerinde; 102 adet ev/arsa, 41 adet araç/tarım aracı ile 523 adet banka hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucunda, 45 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş 80 milyon TL değerinde çek/senet, çok sayıdaki dijital materyal ve doküman da ele geçirildi.

SÜREKLİ MÜCADELE VURGUSU

Bakan Yerlikaya, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için tefecilere, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum,” diyerek, yapılan operasyonların önemine dikkati çekti.