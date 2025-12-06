Kağıt Çeklerin Dönemi Kapanıyor Mu Başlıca Tartışmalar Başladı

ABD’DE KAĞIT ÇEK KULLANIMI AZALIYOR

Son aylarda ABD’de kuruş üretiminin durdurulması önemli bir gelişme olarak dikkat çekerken, hükümetin kağıt çekleri aşamalı olarak devre dışı bırakma planları gündeme geldi. Federal yönetim, eylül itibarıyla yardım ödemeleri için kağıt çek kullanımını önemli ölçüde sonlandırdı. Federal Reserve ise geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, bankalara sunduğu çek hizmetlerinin geleceğini değerlendirirken, bu hizmetlerin “tasfiyesini dikkate aldığını” belirtmişti.

ÇEK KULLANIMINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Federal Reserve, çek kullanımının uzun bir süredir istikrarlı bir şekilde azaldığına, dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaştığına ve bunun yanı sıra çek dolandırıcılığının arttığına dikkat çekti. Altyapının sürekliliğini sağlamak adına ciddi yatırımlar gerektiğini, ancak bu durumun maliyetleri artırabileceğini ifade etti. Atlanta Fed’in raporuna göre, tüketicilerin yüzde 90’ından fazlası artık faturalarını çek harici yöntemlerle ödüyor. 2017 yılında yüzde 18 olan çek kullanım oranı, günümüzde yüzde 6’ya kadar gerilemiş durumda.

ÇEKLERİN KALDIRILMASINA KARŞI OLANLAR VAR

Yine de çeklerin sistemden tamamen kaldırıldığını söylemek mümkün değil. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, çeklerin işlemlerin yaklaşık yüzde 5’ini ve toplam parasal değerin yüzde 21’ini oluşturduğuna dikkat çekerek bu hizmetlerin sonlandırılmasına karşı durdu. Bowman, “Çeklerin tüketiciler ve işletmeler için önemli ödeme mekanizmaları olmaya devam ettiğini” ifade etti. Kağıt çeklerin kaldırılmasının, banka hesabı olmayan veya dijital ödeme yöntemlerine erişimi kısıtlı bireyler için sorun yaratabileceği belirtiliyor. ABD’de yetişkinlerin yüzde 6’sı “banka dışı” durumda. Düşük gelirli kesimlerde bu oran ise yüzde 22’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, teknolojiye uzak olan yaşlı bireyler ve akıllı telefona sahip olmayan milyonlarca insan da dijital sistemlerde zorluk yaşayabilir. Marketler Birliği’nden Doug Kantor, çeklerin özellikle düşük gelirli bireyler ve belli başlı işletmeler için hala değer taşıdığını belirterek, bu sistemin kaldırılmasının beklenmedik sorunlara yol açabileceklerini ifade etti. Kantor, çek kullanımının bazı durumlarda farkına varılmadan devam ettiğini hatırlatarak, “Henüz bunu sona erdirmeye hazır olmadıklarını düşünüyorum” dedi.