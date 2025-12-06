Galatasaray’da Metehan Baltacı İçin Kritik Karar Aşaması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında, Galatasaray’ın stoperi Metehan Baltacı’nın gözaltına alındığı bildirildi. Sarı kırmızılı yönetimin ise bu durumda önemli bir karar verme aşamasında olduğu iddia ediliyor. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen bahis operasyonu neticesinde, Metehan Baltacı Profesyonel Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Şimdi ise, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Baltacı’nın gözaltına alındığı öğrenildi. Başsavcılığın açıklamasında, Metehan’ın bahis oynayan 27 futbolcu arasında yer aldığı ifade edildi.

GALATASARAY OYUNCUSUNUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Haberlere göre, eğer Baltacı mahkemece suçlu bulunursa, Galatasaray yönetimi oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi planlıyor. 23 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple 30 Haziran 2028’e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Bu süreçteki gelişmeler, Galatasaray’ın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

