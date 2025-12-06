Ankara’da Tefecilik Ve Yağmaya Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara’da gerçekleştirilen bir operasyonla tefecilik, yağma ve tehdit suçları çerçevesinde 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin, 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon TL’lik hareketin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, yaklaşık 403 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konulduğunu ve 20 şüphelinin tutuklandığını, 5’inin ise adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade etti. Bakan, bu operasyonla birlikte, suçların vatandaşları olumsuz etkileyerek zarar görmelerinin engellendiğini vurguladı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ FAALİYETLERİ

Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı’nın koordinesiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yakalanan şüphelilerin, faizle borç verdikleri kişileri baskı altına aldıkları ve yüksek faiz karşılığında, bu insanların imzalattıkları çek ve senetlerle onları tehdit ettikleri tespit edildi. Mali Suçlar ile Mücadele kapsamında bu şahıslar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü bir şekilde işlemiş olan şüphelilere ilişkin yaklaşık 403 milyon TL değerinde, 102 ev/arsa, 41 araç/tarım aracı ve 523 banka hesabına el konuldu. Ayrıca, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 45 farklı şahıs adına düzenlenmiş 80 milyon TL değerindeki çek/senet ile çok sayıda dijital materyal ve dokümanın ele geçirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı, suç ve suçluların cezasız kalmaması adına tefecilere ve organize suç örgütlerine karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti ve emeği geçen tüm birimlere teşekkürlerini iletti.