Tuzla’da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

İSTANBUL’DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede yayılarak tüm tesisi etkisi altına aldı.

Yangının haber verilmesi üzerine, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ederek yoğun bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ediyor.