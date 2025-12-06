Futbolda Bahis Soruşturmasında İlk İtiraf Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun hakemlerle ilgili bahis oynandığını ortaya çıkartmasının ardından futbol dünyasında başlatılan bahis soruşturması kapsamındaki operasyonlar geniş bir çerçevede devam ediyor. Gözaltı kararı çıkarılan iş insanı Cüneyt Semirli, savcılığa başvurarak bahis iddialarını kabul etti ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini açıkladı. Soruşturma kapsamında hakemler, yöneticiler, futbolcular ve iş insanlarının dahil olduğu toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.

CÜNEYT SEMİRLİ’NİN İDDİALARI

25 Aralık 2023’te gerçekleştirilen Ümraniyespor-Giresunspor maçına dair aktif olarak şike yapıldığını belirten Cüneyt Semirli, bu çerçevede bir futbolcuya para verildiğini öne sürdü. 20 Aralık 2023’te Adana’da bahis bayii sahibi Ümit Kaya tarafından arandığını ve aynı maç için şike teklifinin sunulduğunu kaydetti. Semirli, maçtan bir gün önce Kaya ile İstanbul’da bir araya geldi. Yapılan görüşmede Kaya, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile birlikte Cenk isimli kişinin Giresunspor’da forma giyen bazı futbolcularla para karşılığı anlaşma yapmayı beklediğini ifade etti. Bunun sonucunda futbolcuya söz konusu şike parası olarak 20 bin dolar (850 bin TL) tahsis edildiği bilgisi verildi.

OTELDE ŞİKE GÖRÜŞMESİ

Semirli, kendisine düşen miktarı Kaya’nın belirtilen hesabına EFT yoluyla gönderdi. 23 Aralık 2023 günü İstanbul Palladium AVM’deki bir kafede Kaya ve Şanlı ile buluştuğu, Şanlı’nın Giresunspor futbolcularıyla irtibata geçecek kişi olarak bu görüşmeye katıldığı belirtildi. Aynı akşam, Şanlı Semirli ve Kaya’yı Giresunspor’un konakladığı otelde karşılamaya götürdü. Semirli, Kaya ile birlikte otelde bir oda kiraladı ve odayı Şanlı’ya bildirdi. Şanlı, Giresunspor’un eski yöneticileri ve teknik ekibi tarafından tanınmasına yönelik otelde görüşmesine iştirak etmedi. Ümit Kaya maçı Ümraniye stadyumunda takip etti. Savcılığa sunulan belgelerde, Kaya otele girdikten yaklaşık yarım saat sonra Giresunspor defans oyuncusu Faruk Can Genç’in odaya gelerek görüşmeye katıldığı bilgisine yer verildiği ifade ediliyor.