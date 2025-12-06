Galatasaray Dramaya Doydu: Samsunspor 2’yi Buldu

GALATASARAY, SAMSUNSPOR’U YENEREK ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, kendi sahasında ligdeki güçlü rakiplerinden biri olan Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY İYİ BAŞLADI
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen müsabaka, sarı-kırmızılıların etkili bir başlangıç yapmasıyla başladı. 8. dakikada Leroy Sane’nin ağları bulmasıyla Galatasaray 1-0 öne geçti. Topa hâkim olan ev sahibi takım, 29. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle farkı 2’ye çıkardı. İlk yarı, Galatasaray’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIDA HIZLANDI
İkinci yarıya Samsunspor daha etkili bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi, 56. dakikada Anthony Musaba’nın golüyle farkı 1’e indirdi. Galatasaray, ikinci yarıda pozisyon bulmakta zorlanırken, savunma hattında da açıklar verdi. Ev sahibi ekip, Emre Kılınç’ın 88. dakikada atılan golle avantajını kaybetti: 2-2.

GALATASARAY, SON DAKİKADA GALİBİYETİ KAPTI
Yediği golün ardından şoku atlatmakta hızlı davranan Galatasaray, 90+2. dakikada Osimhen’in röveşata golüyle mücadelenin sonucunu belirledi: 3-2. Bu zaferle Galatasaray, puanını 36’ya çıkararak liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

