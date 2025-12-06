Fenerbahçe’de Ayrılacak Futbolcular Belli Oldu

FENERBAHÇE’DE FUTBOLCU AYRILIĞI KARARI
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına hamleler yapan Fenerbahçe, ayrılacak futbolcular hakkında son kararını verdi. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon boyunca Livakovic’in gösterdiği performansın istenilen düzeyin altında kalmasının ardından kaleyi İrfan Can Eğribayat’a emanet etmişti. Ancak, Ederson ve Tarık Çetin’in transferleri sonrasında İrfan Can’ın performansına yönelik memnuniyet düşmeye başladı.
TAKIMDAKİ DENKLEMLER DEĞİŞTİ
Özellikle sezon başında üçüncü kaleci olarak takıma katılan Tarık Çetin, gösterdiği başarılı performansla kadro içindeki dengeleri önemli ölçüde değiştirdi. 28 yaşındaki tecrübeli kaleci Ederson’un arkasında güvenilir bir alternatif sunarken, İrfan Can Eğribayat’ı geride bıraktı.