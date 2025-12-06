Ankara’daki Feci Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti

ankara-daki-feci-kazada-iki-kisi-hayatini-kaybetti

Ankara’da meydana gelen kaza, gece saatlerinde İstanbul yönünde Eryaman bölgesinde gerçekleşti. Süratli olduğu belirtilen B.K. yönetimindeki lüks otomobil, aynı yönde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı.

300 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın altına girdi ve yaklaşık 300 metre kadar sürüklendi. Kaza sonucunda, otomobilde yangın çıkarken, araçtaki B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.C. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır, vinç yardımıyla kaldırılarak araç altından çıkarıldı.

