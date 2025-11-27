Ankara’da Üç Gün Sürülecek Trafik Kısıtlaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkent genelinde önümüzdeki üç gün boyunca trafik akışına etki edecek önemli bir açıklama yaptı. 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla, ihtiyaç halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, bu kısıtlamaların, bugünden itibaren saat 21.00’den itibaren programların sona ermesine kadar sürebileceği ifade edildi.

ANKARA’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Kapatılması planlanan yollar arasında Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı – Baruthane Kavşağı arası (çift yönlü) bulunuyor. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı çevresindeki tüm yan varyantlar ile birlikte, Kavşağa bağlanan ve Kavşaktan açılan yan yollarda da kısıtlamalar uygulanacak. Diğer kapatılacak yollar arasında, Tren Garı Kavşağı – Ulaştırma Kavşağı yönündeki ve Ulaştırma Kavşağı – Tren Garı Kavşağı yönündeki yan varyantlar yer alıyor. Ulaştırma Kavşağı – Kazım Karabekir Caddesi yönündeki yan varyant da kapsam dahilinde.

Not olarak, üst geçidin açık kalacağı vurgulandı.