Fatmanur Öğretmenin Katledilmesi Üzerine Erdoğan Açıklama Yaptı

fatmanur-ogretmenin-katledilmesi-uzerine-erdogan-aciklama-yapti

İSTANBUL’DA BİR ÖĞRETMEN KATLEDİLDİ

İstanbul Çekmeköy’de görevli 44 yaşındaki öğretmen Fatmanur Çelik, bir öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bugün, öğretmenin cenazesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Ankara’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatmanur Çelik hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Yapılanın kabul edilemez olduğunun altını çizerek, ‘Dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatmanur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı, öğretmenlere yönelik şiddetin asla mazur görülemeyeceğini belirterek, “Hazreti Ali Efendimizin ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmeyen bir davranıştır” şeklinde konuştu.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından adli, bakanlık tarafından ise idari soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Erdoğan, “Bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatmanur Öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dubai Saldırıları Altın Fiyatlarını Tırmandırıyor

İran'ın Dubai'ye yönelik saldırıları ve geciken altın taşımacılığı, altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Uzmanlar, Dubai Havaalanı'nın stratejik önemine dikkat çekiyor.
Gündem

Türk Telekom ve Nokia’dan 5G Teknolojisi Hamlesi

Türkiye, 5G gelişiminde önemli bir adım attı; Türk Telekom ve Nokia, düşük gecikme ile yüksek hız sunan L4S teknolojisini tanıttı. Bu, dijital dönüşümü destekleyecek.
Gündem

Mavi İz Projesiyle Deniz Kirliliğine Sanatsal Çözüm

Marmara Denizi'nde hayalet ağlar ve atıklarla mücadele amacıyla başlatılan "Mavi İz" projesi, deniz temizliğini sanatla birleştiren çok paydaşlı bir farkındalık oluşturuyor.
Gündem

ABD Başkanı Trump’tan İran Açıklamaları: Müzakere Reddedildi

Donald Trump, İran'la müzakere taleplerine yanıt vererek, "Artık çok geç" ifadesini kullandı ve ülkenin askeri gücünün zayıfladığını vurguladı.
Gündem

İran’ın Riyad Hedeflerine Saldırısı Cristiano Ronaldo’yu Harekete Geçirdi

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki güvenlik kaygıları sebebiyle özel uçağıyla bölgeden ayrıldı. Al-Nassr oyuncusu, yaşanan olaylar sonrası ülkeden çıkış yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.