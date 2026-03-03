Fatmanur Öğretmenin Katledilmesi Üzerine Erdoğan Açıklama Yaptı

İSTANBUL’DA BİR ÖĞRETMEN KATLEDİLDİ

İstanbul Çekmeköy’de görevli 44 yaşındaki öğretmen Fatmanur Çelik, bir öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bugün, öğretmenin cenazesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Ankara’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatmanur Çelik hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Yapılanın kabul edilemez olduğunun altını çizerek, ‘Dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatmanur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı, öğretmenlere yönelik şiddetin asla mazur görülemeyeceğini belirterek, “Hazreti Ali Efendimizin ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmeyen bir davranıştır” şeklinde konuştu.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından adli, bakanlık tarafından ise idari soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Erdoğan, “Bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatmanur Öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.