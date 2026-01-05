Ankara’da Ücretsiz Ulaşım Desteği Şubat’ta Başlıyor

Ankara’da Ücretsiz Toplu Ulaşım Desteği Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kasım ayında yaptığı açıklamada şehirde toplu ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirmek istediklerini ifade etti. Yavaş, “Yeni otobüsler alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım” demişti. Bugün yapılan resmi açıklamada, bu vaadin ilk adımı olarak sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası 375 bin vatandaş için ücretsiz ulaşım desteği başlatılacağı duyuruldu.

İLK AŞAMA ŞUBAT’TA HAYATA GEÇECEK

Yeni uygulama, başlangıçta yaklaşık 375 bin vatandaşın yararlanmasıyla başlayacak. Yeni otobüs alımları tamamlandıkça, ücretsiz ulaşım imkanından faydalananların sayısının artırılması planlanıyor. Ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak.

HEDEF TRAFİK RAHA TLANMASI VE EŞİTLİK

Açıklamada ayrıca, söz konusu uygulamanın özel araç kullanımını azaltarak şehir trafiğinin rahatlatılmasını ve ulaşıma erişimde eşitliğin artırılmasını amaçladığı vurgulandı. Ücretsiz ulaşım desteğinin en geç şubat ayı başında hayata geçirilmesi hedefleniyor.