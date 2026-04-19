Ankara’da Yunus Akgün’le Galatasaray Fırtınası Esti

Ankara’da, şampiyonluk mücadelesinin kritik bir dönemecine giren Galatasaray’da, gecenin en dikkat çekici ismi Yunus Akgün oldu. Genç milli futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sergilediği olağanüstü performansla ilk yarının en çok dikkat çeken oyuncusu olmayı başardı.

İLK YARIDA FARK YARATTI

Maçın başlangıcıyla birlikte son derece istekli bir oyun ortaya koyan Yunus Akgün, hücum hattındaki hareketliliğiyle rakip defansın dengesini alt üst etti. Öncelikle Mauro Icardi’nin golüne yaptığı şık asistle katkı sağlayan Yunus, ardından kendi attığı golle maça damgasını vurdu. İlk yarıyı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan futbolcu, soyunma odasına girdiğinde adeta maçı kazanmış bir kahraman havasındaydı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖZDESİ

Son dönemlerdeki çıkışıyla teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Yunus Akgün, Ankara deplasmanındaki muazzam katkısıyla ilk 11’deki yerini ne denli hak ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Hem gol atması hem de sahadaki yaratıcılığıyla sarı-kırmızılı taraftarların ödülünü kazanan Yunus, sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu.

DERBİYE HAZIRLIK DÜZENİ

Gelecek hafta gerçekleşecek olan önemli derbi öncesinde gösterdiği bu performans, Galatasaray teknik ekibini de oldukça tatmin etti. Takımın hücum varyasyonlarında anahtar rolü üstlenen Yunus Akgün, kritik dönemlerde üstlendiği sorumluluklarla şampiyonluk mücadelesinde “Ben de buradayım” mesajını verdi.