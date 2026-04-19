Bursaspor 1. Lig’e Yükselerek Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

BURSASPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Süper Lig 2009-2010 sezonundaki şampiyonluğu ile Türk futbol tarihine adını yazdıran Bursaspor, alt liglerdeki yükselişini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta mücadelesinde Somaspor ile karşılaştı.

BURSASPOR GALİBİYETLE AYRILDI

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Bursa temsilcisi, maçı 5-1 kazanarak sona erdirdi. Bu sonuç, Bursaspor’un normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldiğini ilan etti.

TARAFTARLARDAN DUYGUSAL ANLAR

Bitiş düdüğünün ardından taraftarlar büyük bir mutluluk yaşarken, bazıları ise gözyaşlarına engel olamadı. Şampiyonluk sevinci stat içerisinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

KOREOGRAFİDE BÜYÜK GÖRSEL ŞOV

Somaspor karşılaşmasına yaklaşık 45 bin taraftar destek verdi. Günler öncesinden hazırlık yapan Teksas Taraftar Grubu, 40 bin kartonla stadyumun büyük bir bölümünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Maç öncesinde binlerce taraftar, yapılan çağrıya uyarak kartonları kaldırdı ve unutulmaz bir görsel gösteri sundu.

AÇIKLAMA VE ANONS YAPILDI

Kulüp başkanı Enes Çelik’in yer aldığı koreografide, Bursaspor’un kazandığı şampiyonluk kupalarının görselleri yer aldı. Öte yandan stat hoparlörlerinden yapılan anonsla, şampiyonluk kutlaması yapılamayacağı ve taraftarların sahaya girmemesi gerektiği duyuruldu.

Gündem

Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel İsyanı Büyüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki kritik maçında Galatasaray'a 2-1 yenilirken, taraftarlar teknik direktör Volkan Demirel'e yoğun protestolarda bulundu.
Gündem

Ankara’da Yunus Akgün’le Galatasaray Fırtınası Esti

Ankara'da oynanan maçta, Yunus Akgün, ilk yarıda 1 gol ve 1 asist yaparak Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.
Gündem

Türklerden Liberland Başvurusunda Heyecan Dalgası

Liberland Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka, İstanbul'da yaptığı açıklamada, Türkiye'den 80 bin kişinin vatandaşlık başvurusu yaptığını ve ülkenin kapasitesinin 100 bin kişi olduğunu duyurdu.
Gündem

Fırat Tanış’ın Delikanlı Dizisinden Ayrılması Gündeme Geldi

Mert Ramazan Demir ile Melis Sezen'in yer aldığı Delikanlı dizisinde, Fırat Tanış'ın canlandırdığı "Miran" karakterinin diziden çıkarıldığı bildirildi.
Gündem

Torreira Derbi Öncesi Galatasaray’ın Şampiyonluk Mesajını Verdi

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında elde ettiği zaferin ardından Fenerbahçe derbisine odaklandı. Lucas Torreira, "Fenerbahçe'yi her koşulda yenmeliyiz, yeneceğiz," dedi.