Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel İsyanı Büyüyor

genclerbirligi-nde-volkan-demirel-isyani-buyuyor

Başkentte yaşanan hayal kırıklıkları sonrası Gençlerbirliği’nde gergin bir bekleyiş söz konusu. Galatasaray karşısında sergilenen mücadele sonrası teknik direktör Volkan Demirel, hem taraftarların hem de spor kamuoyunun sert eleştirilerine maruz kaldı.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Gençlerbirliği taraftarları, özellikle ilk yarıda yedikleri gollerle oyundan düşen ekiplerinin performansına tepki gösterdi. Maçın ilerleyen bölümlerinde stadyumda “Volkan istifa” sesleri yükselmeye başladı ve kırmızı-siyahlı taraftarlar, genç teknik direktörün görevini bırakması için çağrıda bulundu. Alınan kötü sonuçlar ve sahada sergilenen dirençsiz oyun, camiayı sabırsız hale getirdi.

GALATASARAY KABUSU DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği’nin Galatasaray’a karşı yaşadığı ağır mağlubiyet, Volkan Demirel’in teknik direktörlük kariyerinde önemli bir yara açtı. Süper Lig’de farklı takımlarla Galatasaray’a karşı mücadele eden genç teknik adam, bugüne dek oynadığı dokuz maçta tam 8 yenilgi alarak, sarı-kırmızılılar karşısında en kötü istatistiğini yakalamış durumda. Kariyeri boyunca yalnızca bir kez Galatasaray’ı yenebilen Demirel, bu sonuçla birlikte Galatasaray’ı “en çok mağlup olduğu takım” olarak kayıtlara geçirmiş oldu.

ÇARPICI ÖNERİLER!

Gecenin en dikkat çeken yorumu ise gazeteci Barış Yurduseven’den geldi. Sosyal medya platformunda Volkan Demirel’e hitaben yaptığı paylaşımda, teknik direktörlük azmindan vazgeçmesi gerektiğini belirterek cesur bir öneride bulundu: “Volkan Hoca, sen de boş ver artık teknik direktörlüğü. Olmuyorsa olmuyordur. Git, Fenerbahçe’de sistemin başına geç. Hiçbir şey yapmasan bile çalıştığın başkanları kandırmaz, kulübün parasını yedirtmezsin.”

GÖRÜŞMELER YAPILACAK MI?

Gençlerbirliği yönetiminin, taraftarın büyük tepkisi ve art arda gelen kötü sonuçların ardından Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ankara temsilcisinde “Volkan Demirel dönemi”nin sona erip ermeyeceği ise spor camiasında merakla bekleniyor.

