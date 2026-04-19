Fırat Tanış’ın Delikanlı Dizisinden Ayrılması Gündeme Geldi

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, oyuncu kadrosunda yaşanan ani değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Başrolleri paylaşan Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in projeye sonradan dahil olan Fırat Tanış, sosyal medyadan yükselen tepkilerin etkisiyle diziden ayrıldı.

SAHNELERİ YAYINDAN KALDIRILDI

Dizinin üçüncü bölümünde “Sarp” karakterinin geçmişinden gelen düşmanı “Miran” ile hikayeye dahil olması beklenen Tanış, sahneleri henüz yayınlanmadan projeden çıkarıldı. Oyuncunun daha önce çekilen sahnelerinin de diziden tamamen çıkarıldığı bilgisi edinildi.

ŞİDDET İDDİALARI GERİ GÜNDEME GELDİ

Gazeteci Birsel Altıntaş’ın ulaştığı kulis bilgilerinde, Tanış hakkında tarihsel olarak gündeme gelmiş olan şiddet iddialarının sosyal medyada yeniden tartışma yaratığı öne sürüldü. Tepkilerin artması üzerine yapım ve yayın ekiplerinin durumu gözden geçirdiği, kanal yönetiminin “olumsuz algı oluşturabilecek isimlerle çalışmama” prensibini benimsediği iddia edildi.

YÖNETMENLE İLİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ

Fırat Tanış’ın aynı zamanda Delikanlı dizisinin yönetmeni Zeynep Günay ile bir ilişki yürüttüğü belirtildi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN DUYURU

Yapım şirketi OGM Pictures, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada, “Fırat Tanış ile proje kapsamında yürüttüğümüz görüşmeler, mevcut planlama ve teknik koşullar çerçevesinde karşılıklı anlayışla sonlandırılmıştır” şeklinde ifade etti.

Dizide “Miran” karakterinin akibeti hakkında henüz kesin bir karar verilmediği bildirildi.

