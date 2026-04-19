Türklerden Liberland Başvurusunda Heyecan Dalgası

turklerden-liberland-basvurusunda-heyecan-dalgasi

Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki sahipsiz topraklarda kurulmuş olan Liberland Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka, Türkiye’yi ziyaret etti. İstanbul’da birçok görüşmeyi gerçekleştiren Jedlicka, siyasetçi Gürsel Tekin ile bir araya geldi.

TOPLUMUN YOĞUN İLGİSİ

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Jedlicka, Türkiye’den gelen başvuruların yüksek yoğunluğuna dikkat çekti. Türkiye’den yaklaşık 80 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Jedlicka, “Bu başvuruyu yapan vatandaşların tamamı büyük bir heyecanla bizden gelecek haberleri bekliyor. Liberland vatandaşı olmak için sürecin başlamasını isteyen oldukça heyecanlı bir Türk topluluğuyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİYE YAYGIN İLGİ

Jedlicka, başvuruların çoğunun özellikle blockchain teknolojisine ilgi duyan bireylerden geldiğini aktararak, bu alandaki faaliyetlerin ilgiyi artırdığını vurguladı.

KAPASİTENİN AÇIKLAMASI

Başvuruların ne kadarının kabul edileceğine dair soruya yanıt veren Jedlicka, mevcut koşullara dikkat çekti. “Komşularımızla olan ilişkilerimiz nedeniyle bazı kısıtlamalar var. Ancak normal şartlarda yaklaşık 100 bin vatandaşı ağırlayabilecek kapasitemiz bulunuyor” dedi. Liberland lideri, şu an için önceliklerinin “e-residency” yani elektronik oturum kimliklerinin dağıtılması olduğunu ifade ederek, fiziksel yerleşim için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Gündem

Fırat Tanış’ın Delikanlı Dizisinden Ayrılması Gündeme Geldi

Mert Ramazan Demir ile Melis Sezen'in yer aldığı Delikanlı dizisinde, Fırat Tanış'ın canlandırdığı "Miran" karakterinin diziden çıkarıldığı bildirildi.
Gündem

Torreira Derbi Öncesi Galatasaray’ın Şampiyonluk Mesajını Verdi

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında elde ettiği zaferin ardından Fenerbahçe derbisine odaklandı. Lucas Torreira, "Fenerbahçe'yi her koşulda yenmeliyiz, yeneceğiz," dedi.
Gündem

Yeni Mağazacılık AŞ Carrefoursa’yı Satın Alıyor

A100 market zincirinin bağlı olduğu Yeni Mağazacılık AŞ, Sabancı Holding ve Carrefour Grubu ile anlaşarak Carrefoursa'nın büyük hissesini satın almaya hazırlanıyor.
Gündem

Fenerbahçe’ye Aziz Yıldırım’dan Sert Eleştiriler Geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetimi mali politikaları ve transfer stratejileri nedeniyle ağır sözlerle eleştirdi.
Gündem

Fenerbahçe’nin Toplam Borcu 27 Milyar 293 Milyon Lira

Fenerbahçe Kulübü, 2025-2026 dönemine ait raporunda toplam borcunu 27 milyar 293 milyon lira olarak duyurdu.