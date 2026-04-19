Türklerden Liberland Başvurusunda Heyecan Dalgası

Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki sahipsiz topraklarda kurulmuş olan Liberland Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka, Türkiye’yi ziyaret etti. İstanbul’da birçok görüşmeyi gerçekleştiren Jedlicka, siyasetçi Gürsel Tekin ile bir araya geldi.

TOPLUMUN YOĞUN İLGİSİ

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Jedlicka, Türkiye’den gelen başvuruların yüksek yoğunluğuna dikkat çekti. Türkiye’den yaklaşık 80 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Jedlicka, “Bu başvuruyu yapan vatandaşların tamamı büyük bir heyecanla bizden gelecek haberleri bekliyor. Liberland vatandaşı olmak için sürecin başlamasını isteyen oldukça heyecanlı bir Türk topluluğuyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİYE YAYGIN İLGİ

Jedlicka, başvuruların çoğunun özellikle blockchain teknolojisine ilgi duyan bireylerden geldiğini aktararak, bu alandaki faaliyetlerin ilgiyi artırdığını vurguladı.

KAPASİTENİN AÇIKLAMASI

Başvuruların ne kadarının kabul edileceğine dair soruya yanıt veren Jedlicka, mevcut koşullara dikkat çekti. “Komşularımızla olan ilişkilerimiz nedeniyle bazı kısıtlamalar var. Ancak normal şartlarda yaklaşık 100 bin vatandaşı ağırlayabilecek kapasitemiz bulunuyor” dedi. Liberland lideri, şu an için önceliklerinin “e-residency” yani elektronik oturum kimliklerinin dağıtılması olduğunu ifade ederek, fiziksel yerleşim için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.