Torreira Derbi Öncesi Galatasaray’ın Şampiyonluk Mesajını Verdi

Galatasaray’ın orta sahasının etkili ismi Lucas Torreira, Ankara’da elde edilen galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Uruguaylı futbolcu, takımının geri dönüş sürecini detaylandırırken, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan dev derbi öncesinde rakibe psikolojik bir mesaj iletti.

DERBİYE ŞAMPİYON OLARAK ÇIKACAĞIZ

Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumanın önemini vurgulayan Torreira, derbi için iddialı bir plan sundu. “Farklı bir imaj sergilememiz gerekiyordu ve bunu başardık. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var, ardından ise tüm dünyanın izleyeceği derbi… O maça 4 puan farkla ve şampiyon olarak çıkacağız. Biz daha rahat taraf olacağız, onlar ise daha stresli gelebilir.”

GALATASARAY, ANKARA’DA KAZANDI VE ZİRVE FARKI 4’E YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybının takıma güç kattığını belirten başarılı futbolcu, taraftar desteğine ayrıca dikkat çekti. “Son maçta canımız yanmıştı, önemli bir avantajımız vardı ve rakibimizin ensemizde olduğunu biliyorduk. Hafta boyunca çok sıkı çalıştık. Taraftarımızın bizi antrenmanda ziyaret etmesi çok önemliydi. Bu motivasyon sahaya yansıdı. 90 dakika sonunda zorlanmamız normal, deplasman maçları her zaman sert geçer. Bu 3 puan altın değerindeydi.”

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Torreira, derbi öncesi “rahatlık” vurgusu yapsa da, ciddiyetlerinden ödün vermeyeceklerini belirtti. “Rahat taraf biziz ama bu maçı da kazanmak zorundayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp o maçı da alacağız.”