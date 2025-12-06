Naci Görür’den Deprem Uyarısı: Yeniden Konuşma Zamanı

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin azaldığı bu dönemde toplumun rehavete kapıldığını vurgulayarak “Tam zamanı” ifadesini kullandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gündemdeki sessizliğe dikkat çekti.

İŞTE BU ZAMANLAR KONUŞULACAK ZAMANLAR

Görür, Türkiye’nin yaklaşık 14 milyon yıldır bir deprem kuşağında olduğunu ve sarsıntıların milyarlarca yıl devam edeceğini ifade etti. “Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alınacak zamanlar. Deprem ebedi ve ezeli. Bırakın ‘olacak mı, olmayacak mı?’ diye sormayı. Ülkemizin çoğu yerinde deprem olur, olursa felaket olur” dedi. Ayrıca, depremin “soru sorularak değil, hazırlık yapılarak” yönetilebileceğini belirtti.

DEPREM DİRENÇLİ KENTLERİ KONUŞALIM

Görür, Türkiye’de can kayıplarının önlenmesi için gerekli adımların net olduğunu dile getirerek, “İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. Deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. Deprem dirençli kentler nasıl inşa edilir, onu konuşalım. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım” değerlendirmesinde bulundu.

