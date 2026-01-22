Ankara’daki Uçak Kazası İçin Kaza Kırım Raporu Açıklandı

UÇAĞIN KAZA KIRIM RAPORU HAZIRLANDI

Libya askeri heyetini taşıyan ve Ankara’da düşen uçağa ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, kaza kırım ön raporu soruşturma dosyasına dahil edildi. Libya’nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ile dört kişilik heyeti ve üç üyeden oluşan mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık akşamı Ankara’nın Haymana ilçesinde kaza geçirmişti.

SON BAKIMI ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Raporda, 9H-DFS kuyruk numarasına sahip Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımının, işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında yapıldığı ve bakım çıkış sertifikasının düzenlendiği ifade edildi. Uçağın saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan havalanmasının ardından, 20.33’te hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığı ve acil iniş talebinde bulunduğu aktarıldı. Uçağın acil iniş için alçalmaya başlamasının ardından saat 20.36’da radar ekranından kaybolduğu ve bağlantının kesildiği kaydedildi.

YÜKSEK HIZDA TEPEYE ÇARPMA ŞEKLİNDEKİ DEĞERLENDİRME

Ön raporda, “Uçak, bin 252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır.” değerlendirmesi yapıldı. Uçağın motorlarının çarpma anında faal durumda olduğu belirtilirken, “Çarpmanın şiddetine bağlı olarak kinetik enerjinin kayalık alanda absorbe edilmemesi nedeniyle uçak infilak etmiş ve enkaz, 150 bin metrekarelik bir alana dağılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

UÇAĞIN İÇİNDE YANGIN EMARESİ BULUNMADI

Raporda, kaza sonrası uçakta bir parlama meydana geldiği ve bunun kısa sürede söndüğü, ayrıca uçak içinde yangın emaresine rastlanmadığı vurgulandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan mevcut kaza kırım ön raporu, kazanın oluş şekline dair başlangıç teknik verileri sunarken, olayın kesin nedenini belirleyecek nihai kaza kırım raporunun hazırlanması beklentisi sürüyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebat, 23 Aralık 2025’te Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçakta yaşamlarını yitirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinasyonunda dört cumhuriyet savcısını görevlendirmişti. Soruşturma faaliyetleri, uçağın düştüğü bölge etrafında güvenlik çemberi oluşturulmasıyla başlamış, uçak parçaları ve kara kutu güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak, kara kutunun Londra’ya gönderildiği belirtilmiştir.