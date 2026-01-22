Yapay Zeka Çağında Kariyer Değişimleri Bekleniyor

Palantir CEO’su Alex Karp, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda gerçekleştirdiği açıklamalarda, yapay zeka devriminin kariyer yapısını köklü bir şekilde değiştireceğini öne sürdü. Karp, gelecekte popülaritesini yitirecek olan “rahat ofis işleri”nin arkasında, mesleki ve üretime dayalı rollerin yeniden ön plana çıkacağını belirtti. Karp’a göre, bu değişim yalnızca sanayi ve teknik alanlarla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda “insanlığın büyük çoğunluğu” için mesleki eğitimin giderek daha belirleyici bir unsur haline geleceği vurgulandı.

YAPAY ZEKAYA KARŞI BEŞERİ BİLİMLERİN KAYBI

Karp, yapay zekanın beşeri bilimlerde sağlanan geleneksel akademik eğitimin artık güvenli bir seçenek olmadığını savundu. “Bir elit okulda felsefe okuduysan umarım başka bir becerin vardır” diyerek, yapay zekanın beşeri alanlardaki iş imkanlarını tehdit edeceği görüşünü ortaya koydu. Karp, kendisinin de Haverford College ve Stanford Law gibi prestijli kurumlarda beşeri eğitim almış olmasına rağmen, 15,5 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin yüzde 0,1’lik diliminde yer aldığını ve böylece gelecekteki risklere karşı “fazlasıyla güvende” olduğunu ifade etti.

TEKNİK BECERİLERİN GÜCÜ

Açıklamalarında teknik becerilerin öneminin altını çizen Karp, özellikle üretim ve sanayi sektöründeki çalışanların hayati bir rol üstleneceğini belirtti. “Eğer mesleki teknisyenseniz ya da bir batarya şirketi için batarya üretiyorsanız çok değerlisiniz, hatta vazgeçilmezsiniz” şeklinde konuştu. Ayrıca, ülkelerin yeterli mesleki eğitim sağladığında işsizlik oranlarının dramatik şekilde yükselmeyeceğine dair görüşlerini paylaştı. Bu bağlamda, yapay zeka çağında üretim ve teknik iş gücünün baskın hale geleceği iddialarını dile getirdi.

İŞÇİLERİN DEĞİŞEN DÜNYASI

Analistler, Karp’ın görüşlerinin yapay zekanın en büyük kazananlarının teknoloji şirketleri ve milyonerler olacağı gerçeğini göz ardı etmediğini ifade ediyor. Üretim bantlarında çalışan iş gücünün artması, zengin teknoloji elitlerinin konumunu daha da güçlendirebilir. Zihinsel emek gerektiren işleri kayma riski, Karp’ın resmettiği gelecekte büyük çoğunluğun üretim alanında teknoloji için çalışmasına yol açabilir. Dolayısıyla, yapay zeka devrimi sırasında asıl tehlikenin beşeri bilimler alanında çalışanlardan ziyade, dönüşümden en az pay alacak “geri kalan yüzde 99,9” olduğu üzerinde duruluyor.