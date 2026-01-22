Ankara’daki Uçak Kazasında Kaza Kırım Ön Raporu Açıklandı

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine dair soruşturma süreci devam ediyor. Kaza kırım ön raporunun, soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi. Özel jet, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve dört kişi ile üç mürettebatı taşıyordu. Uçak, 23 Aralık akşamı Ankara’nın Haymana ilçesinde düştü.

SON BAKIMI ARALIK’TA YAPILDI

Yapılan incelemelerde, 9H-DFS kuyruk numarasına sahip Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımının, işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildiği ve bu bakım sonrası bir sertifika verildiği tespit edildi. Uçağın saat 20:17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalktığı ve 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle acil durum bildirdiği ifade ediliyor. Raporda, acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın saat 20:36’da radar ekranından kaybolduğu da aktarıldı.

YÜKSEK HIZLA TEPEYE ÇARPTI

Raporda, “Uçak, bin 252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır.” ifadesi yer almakta. Motorların çarpma sırasında faal durumda olduğu bildirildi. Kaza sonrası, kinetik enerjinin kayalık alanda absorbe edilmemesi nedeniyle uçağın infilak ettiği, bu durumun düşüş sonrası enkazın 150 bin metrekarelik bir alana yayıldığı kaydedildi.

UÇAK İÇİNDE YANGIN EMARESİ BULUNMADI

Düşme sonrası uçakta küçük bir parlama olduğu ancak yangın izine rastlanmadığı belirtiliyor. Soruşturma, mevcut kaza kırım ön raporunun kazanın oluş şekline dair ilk teknik verileri sunduğu, ancak kesin nedenlerin belirleneceği nihai kaza kırım raporunun yapılması gerektiği vurgusunu yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebatın bulunduğu özel jet, 23 Aralık 2025’te düşmüştü. Olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinatörlüğünde, dört cumhuriyet savcısı görevlendirmişti. Kazanın yaşandığı bölge güvenlik çemberine alındı ve uçak enkazı ile kara kutu muhafaza altına alındı. Kara kutunun, analiz edilmesi için Londra’ya gönderildiği de öğrenildi.