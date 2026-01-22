Gazze Barış Kurulu İmza Töreni Davos’ta Gerçekleşti

Gazze Barış Kurulu imza töreni başladı. Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın imzasıyla bu kurula katılım gösterdi. Küresel çatışmaları çözmeyi hedefleyen Barış Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisiyle kuruluyor ve bugün Davos’ta atılan imzalarla resmiyet kazanıyor. Gazze Barış Planı çerçevesinde başlatılan inisiyatif için imza töreni, İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kurula katıldı.

TRUMP’IN İMZASIYLA BARIŞ KURULU TESCİLLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla Barış Kurulu resmi olarak faaliyete geçti. Trump’ın ardından diğer ülkelerin temsilcileri de şartnameye imza attı. Türkiye’den imzayı atan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsil etti.

AÇILIŞ KONUŞMASI TRUMP’TAN

Barış Kurulu imza töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, “Dünya bir yıl öncesine göre çok daha güvenli. 9 ay içerisinde 8 savaşı sona erdirdik. Gazze’deki savaşı durduruyoruz ve büyük yangınlar olan birçok çatışmayı hallettik. Ortadoğu’da 59 ülke bu sürece dahil. Hamas’ın silah bırakması gerekiyor, aksi takdirde sonu hüsran olacak” dedi. Trump, Barış Kurulu üyelerine seslenerek, “Burada barış için yol alan birçok insan var. Bugün dünya, bir yıl öncesine nazaran daha zengin ve güvenli bir hale geldi. Savaşların bitmiş olmasından dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.

DEAŞ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Trump, Suriye’de DEAŞ tehdidinin bertaraf edildiğini belirtti. İlk döneminde El-Bağdadi’yi yok ettiğini hatırlatırken, Suriye Cumhurbaşkanı ile olan ilişkilerine değinerek, yaptırımları kaldırdığını söyledi. Trump ayrıca, “NATO müttefiklerimizi GSYİH’nın yüzde 5’ini ittifaka harcamaları konusunda ikna ettim. Venezuela liderleriyle iyi temaslar kurduk ve 50 milyon varil petrol geri dönecek” diye ekledi. Ukrayna’daki çatışmalara da dikkat çeken Trump, bu savaşı da sonlandırmaları gerektiğinin altını çizdi.

BARIŞ KURULU HARİKA İŞLER GERÇEKLEŞTİRECEK

Barış Kurulu’ndaki üyelerin önemli isimlerden oluştuğunu vurgulayan Trump, katılımcıların yaradılışla buraya geldiklerini söyledi. İki ya da üç kişi dışında, tüm üyelerin dost olduğunun ifade eden Trump, “Buradaki herkes Gazze’de barışın kalıcı olması için adımlar attık. Bu kurulu oluşturan ülkelerle birlikte insanlara daha güvenli bir dünya sunmayı amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler’in (BM) potansiyelinin artırılması gerektiğine inanıyorum ve Barış Kurulu üyeleri ile BM arasında mükemmel bir işbirliği yapacağız. Dünya barışını sağlamak hedefindeyiz” şeklinde konuştu.