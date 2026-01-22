Para Politikası Kurulu Faiz Kararını Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yaptığı duyuruda önemli faiz indirimlerine gittiğini açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38’den yüzde 37’ye çekildi. Ayrıca, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e düşürüldü.

ENFLASYON EĞİLİMİ GERİLİYOR

Son verilere göre, enflasyonun ana eğilimi aralık ayında bir düşüş kaydetti. Ön veriler, ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda etkisiyle arttığını, ancak ana eğilimdeki artışın sınırlı kaldığını gösteriyor. Son çeyrek verileri, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmış olmasına rağmen hala devam ettiğini işaret ediyor. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, iyileşme belirtileri gösterse de dezenflasyon süreci açısından risk faktörü olarak kalmaya devam ediyor.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Fiyat istikrarı hedeflenene kadar sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Kurul, politika faizine dair adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimleri ve beklentileri göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu bir şekilde belirleyecek ve dezenflasyon için gerekli olan sıkılığı sağlayacak. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümüne odaklanarak, toplantı bazında ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecek. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde ayrılması halinde, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İZLENECEK

Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler yaşanması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati önlemlerle desteklenecek. Likidite koşulları dikkatle izlenmeye devam edecek ve likidite yönetim araçları etkin bir biçimde kullanılacak. Kurul, orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde politika kararlarını belirleyecek. Ayrıca, kararların öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacağı ifade edildi. Para Politikası Kurulu toplantı özeti, beş iş gün içerisinde yayımlanacak.