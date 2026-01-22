Para Politikası Kurulu Faiz Kararını Duyurdu

para-politikasi-kurulu-faiz-kararini-duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yaptığı duyuruda önemli faiz indirimlerine gittiğini açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38’den yüzde 37’ye çekildi. Ayrıca, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e düşürüldü.

ENFLASYON EĞİLİMİ GERİLİYOR

Son verilere göre, enflasyonun ana eğilimi aralık ayında bir düşüş kaydetti. Ön veriler, ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda etkisiyle arttığını, ancak ana eğilimdeki artışın sınırlı kaldığını gösteriyor. Son çeyrek verileri, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmış olmasına rağmen hala devam ettiğini işaret ediyor. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, iyileşme belirtileri gösterse de dezenflasyon süreci açısından risk faktörü olarak kalmaya devam ediyor.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Fiyat istikrarı hedeflenene kadar sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Kurul, politika faizine dair adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimleri ve beklentileri göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu bir şekilde belirleyecek ve dezenflasyon için gerekli olan sıkılığı sağlayacak. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümüne odaklanarak, toplantı bazında ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecek. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde ayrılması halinde, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İZLENECEK

Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler yaşanması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati önlemlerle desteklenecek. Likidite koşulları dikkatle izlenmeye devam edecek ve likidite yönetim araçları etkin bir biçimde kullanılacak. Kurul, orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde politika kararlarını belirleyecek. Ayrıca, kararların öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacağı ifade edildi. Para Politikası Kurulu toplantı özeti, beş iş gün içerisinde yayımlanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kahramanmaraş’ta Bebeğe Uygulanan Hemşire Şiddeti Gündemde

Kahramanmaraş'ta hemşire şiddeti nedeniyle engelli kalan 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar’ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık çalışanı, bebeğe zalimce müdahalede bulundu. Ailenin avukatı durumu "eşkıyalık" olarak nitelendirdi.
Gündem

Gazze Barış Kurulu İmza Töreni Davos’ta Gerçekleşti

Davos'ta toplanan Gazze Barış Kurulu, kurucu üyeleriyle imza sürecine girdi. Trump, Hamas’a silah bırakma çağrısı yaparak, aksi takdirde sonuçlarının olacağını belirtti. Türkiye'yi Hakan Fidan temsil ediyor.
Gündem

Yapay Zeka Çağında Kariyer Değişimleri Bekleniyor

Palantir'in CEO'su Alex Karp, Davos'taki konuşmasında yapay zekanın beşeri bilimler alanındaki iş fırsatlarını azaltacağını ve üretim odaklı mesleklerin öneminin artacağını belirtti.
Gündem

Ankara’daki Uçak Kazasında Kaza Kırım Ön Raporu Açıklandı

Ankara'da düşen Libya uçağına dair kaza kırım ön raporu tamamlandı; kazanın oluş şekli ve uçağın son bakım durumu raporda detaylandırıldı.
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yeni hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin 15 ilinde yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar il bazında merakla bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.