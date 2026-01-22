Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji’den yeni rapor yayımlandı. Kar yağışları yerini sağanak havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olması, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı (Hakkari ve Van hariç) ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artış göstermesi, yurdun kuzey taraflarında mevsim normallerinin üstüne çıkması ve diğer bölgelerde normallere yakın bir seyir izlemesi öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeydoğu ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 ilde sarı kodlu uyarı yaptı.

YAĞIŞLI HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olması ve Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE UYARILAR

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ve yağış beklenen doğu bölgelerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

SARI KODLU ALARM

İçişleri Bakanlığı, yarın beklenen yağış nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan toplam 15 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.

SAĞANAK VE GÜÇLÜ RÜZGAR UYARISI

Paylaşımda, Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlayarak İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa’nın batı, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği ifade ediliyor. Batı Akdeniz’de beklenen yağışların, güçlü güneyli rüzgar ile Antalya genelinde ve Isparta’nın güney, Burdur’un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kar yağışı olan yerlerde buzlanma ile don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olmaları öneriliyor.

OLUMLU TAHLİL İÇİN DİKKAT!

Son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlayarak İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz’de meydana gelecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/saat) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta’nın güney, Burdur’un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney, Osmaniye’nin doğu ve Şanlıurfa’nın batısında da kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görecek yerlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekecektir.