Ankara’daki Uçak Kazasında Soruşturma Derinleşiyor

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşüşü ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Savcılığın talimatıyla koruma altına alınan, kazanın en önemli delili olarak görülen kara kutu, uçuş verileri ve ses kayıtları analizi için Londra’ya gönderildi. Soruşturma aşamasında yalnızca uçuş anı değil, bunun yanı sıra personelin kaza öncesi süreçleri de titizlikle inceleniyor. Kazada hayatını kaybedenlerden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan DNA profilleme çalışmaları ile kimliklendirme işlemleri tamamlandı.

GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ

Heyeti Ankara’ya götüren mürettebat içinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı da bulunuyordu. Mürettebat üzerinde yapılan istihbari sorgulama neticesinde, şu ana kadar herhangi bir terör örgütü veya dış istihbarat bağlantısına rastlanmadığı belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmada, uçağın düşüş anına ait kamera kayıtları da analiz için TÜBİTAK’a gönderildi. Görüntülerin detaylı incelemesi ile uçağın düşme açısı, hızı ve havada herhangi bir patlama veya dış müdahale izinin olup olmadığı araştırılacak. TÜBİTAK uzmanlarının görüntü iyileştirme ve dijital analiz tekniklerini kullanarak hazırlayacağı rapor, soruşturma dosyasında yer alacak.

TELSİZ GÖRÜŞMELERİNE BAKILIYOR

Ayrıca kule ile uçak arasında gerçekleşen bütün telsiz haberleşmeleri, pilotlardan oluşan bir teknik bilirkişi heyeti tarafından inceleme altına alındı. Teknik uzmanlar, enkaz üzerindeki izleri ve elektromanyetik verileri değerlendirerek havada müdahale ihtimaline yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Başsavcılık, Libya makamlarına hitaben bir müzekkere yazarak, uçağın kiralandığı şirket ve kiralama sürecine dair bilgiler ile uçağın geçmişe yönelik tüm bakım ve parça değişim kayıtlarını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025’te Ankara’nın Haymana ilçesi civarında düşmüştü. Al Haddad ve beraberindekiler yaşamını yitirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin başlattığı soruşturmada bir başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölgeyi güvenlik çemberine alarak, uçak enkaz parçaları ve kara kutu güvenli bir şekilde koruma altına alındı.

